Наташа Королева призналась, что до сих пор пребывает в шоке от смерти Соседова

Смерть музыкального критика Сергея Соседова стала тяжелым ударом для его коллег. 53-летняя певица Наташа Королева, которая работала с ним в шоу «ВИА Суперстар!», поделилась переживаниями, передает VOICE.

Наташа назвала смерть журналиста тяжелой утратой и отметила, что вся команда проекта пребывает в шоке. По словам Королевой, Соседов был тонким, ранимым, очень грамотным человеком с огромным багажом знаний.

«Мне казалось, что вообще какой-то звездный час у него. Он прямо летал на крыльях. И вот летел и поскользнулся», — рассказала Королева.

Она также вспомнила, что иногда ссорилась с критиком. Например, из-за того, что Соседов необъективно оценивал участников: завышал баллы Азизе и занижал Сергею Челобанову.

Еще был конфликт из-за того, что Королева не приглашала критика на свои концерты — она считала, что ее творчество не подходит его формату. Несмотря на это, Наташа подарила Сергею на день рождения набор рубашек и хвалила его за удачную операцию по пересадке волос.

58-летний Соседов скончался 23 сентября в Якутии. Он приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса красоты. В местном отеле он упал на лестнице и получил смертельную травму головы — перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга. Врачи боролись за его жизнь, но во время операции он умер.

Прощание с Соседовым прошло в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. На церемонию приехала его мама Антонина Петровна. Похоронили критика на Перепечинском кладбище в Подмосковье, рядом с могилой отца. Королева тоже была на прощании и проводила коллегу в последний путь.

Ранее стало известно о жалобах Сергея Соседова на неудобную обувь перед смертью.