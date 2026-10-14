«Просто хочу, чтобы все знали правду»: 19-летняя дочь Даны Борисовой сделала шокирующее заявление

muz-tv: дочь Борисовой заявила о систематических избиениях со стороны матери

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

19-летняя Полина Борисова, дочь известной телеведущей Даны Борисовой, сделала шокирующее заявление в социальных сетях, сообщает телеканал «МУЗ-ТВ».

Девушка обвинила мать в систематических избиениях. По словам Полины, Борисова не только применяет физическую силу, но и запирает дверь изнутри, не пуская дочь домой.

«Я не понимаю, как можно настолько ненавидеть своего единственного ребенка. У меня ощущение, что она не успокоится, пока у меня все не будет плохо; она просто не даст мне спокойно жить», — заявила Полина.

Она призналась, что устала от постоянных конфликтов и хочет начать самостоятельную жизнь.

Полина также затронула тему отношений матери с другими родственниками. Она рассказала, что сестра и мама телеведущей не общаются с ней. Более того, 72-летняя бабушка Полины вынуждена работать без выходных, в то время как сама Дана, по выражению девушки, «катается по морям и наслаждается жизнью».

Ранее Дана Борисова объяснила свои слова о «неидеальной дочери».

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