«Просто хочу, чтобы все знали правду»: 19-летняя дочь Даны Борисовой сделала шокирующее заявление

Девушка обвинила мать в систематических избиениях. По словам Полины, Борисова не только применяет физическую силу, но и запирает дверь изнутри, не пуская дочь домой.

«Я не понимаю, как можно настолько ненавидеть своего единственного ребенка. У меня ощущение, что она не успокоится, пока у меня все не будет плохо; она просто не даст мне спокойно жить», — заявила Полина.

Она призналась, что устала от постоянных конфликтов и хочет начать самостоятельную жизнь.

Полина также затронула тему отношений матери с другими родственниками. Она рассказала, что сестра и мама телеведущей не общаются с ней. Более того, 72-летняя бабушка Полины вынуждена работать без выходных, в то время как сама Дана, по выражению девушки, «катается по морям и наслаждается жизнью».

Ранее Дана Борисова объяснила свои слова о «неидеальной дочери».