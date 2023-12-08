«Человек года» по версии Time Тейлор Свифт заработала за концертный тур более миллиарда долларов

33-летняя исполнительница заработала более миллиарда долларов в рамках Eras Tour. Она провела более 60 концертов в 24 городах, которые посетили 4,3 млн человек. Тур стартовал в марте, он был организован в поддержку десятого студийного альбома певицы Midnights.

Свифт почти вдвое опередила по сборам занявшую второе место Бейонсе с ее $579 млн. Также в список самых кассовых исполнителей года вошли Эд Ширан, Weekend, Гарри Стайлз, Coldplay, Drake и P!nk.

В среду журнал Time назвал Тейлор Свифт «человеком года». Кроме нее, на это звание рассматривали председателя КНР Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина и Барби.