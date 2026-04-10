Чемпионка Европы пытается отстоять в суде купленную у пенсионерки квартиру

Чемпионка Европы по хоккею с мячом Елизавета Дианова рассказала «Матч ТВ», как пытается в суде отстоять купленную у пенсионерки квартиру. Та отказалась ее освобождать, заявив, что действовала под воздействием мошенников.

Телеграм Sport Baza рассказал, что три года назад спортсменка продала свою старую квартиру и приобрела у пенсионерки жилье за 10 млн руб. Дианова подстраховалась как только могла: взяла справку из наркологического и психоневрологического диспансеров, за свой счет провела освидетельствование бабушки на предмет ее дееспособности. Однако после оформления сделки Дианова не смогла попасть в квартиру — замок в двери поменяли.

Спортсменка рассказала, что проиграла уже два суда, но сдаваться не собирается, будет подавать кассационную жалобу.

«Я вообще не понимаю решений судей. Седьмого числа они приняли решение в обсуждении между собой за 20 секунд. Поэтому для меня это странно. Я добросовестный покупатель и не могла больше по закону никак себя подстраховать. Но остаюсь бомжом, а бабушка — с квартирами», — рассказала Дианова.

Самым громким подобным случаем является «дело Долиной». Знаменитая певица продала квартиру в Москве и отдала деньги мошенникам. Артистка отказывалась передать жилплощадь новой собственнице, и первоначально суд встал на ее сторону. В конце концов Верховный суд пересмотрел это решение.

Елизавета Дианова стала чемпионкой Европы среди игроков до 18 лет в составе сборной России в 2011 году.