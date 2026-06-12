В Новой Москве совершили покушение на экс-министра госбезопасности ДНР

Взрыв прогремел в доме бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука. Инцидент произошел 12 июня в поселке Щапово в Новой Москве, сообщают ТАСС и «Известия» .

Как сообщают правоохранительные органы, курьер одного из маркетплейсов принес мужчине посылку. Сразу после этого сработало взрывное устройство.

Как пишет «Царьград» со ссылкой на самого Пинчука, это было самодельное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами. Он расценивает случившееся как теракт и покушение на себя.

«У меня бронированная дверь, я закрыл, раздался взрыв. Благодаря двери и быстроте перемещения взрыв пошел мимо меня», — сказал он.

48-летний Андрей Пинчук — полковник запаса. С июля 2014 года по март 2015-го занимал должность первого министра государственной безопасности самопровозглашенной ДНР. На месте происшествия работают взрывотехники и следователи, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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