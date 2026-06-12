С 18 июня в российских кинотеатрах начнется повторный прокат фильма «Восемь с половиной» великого итальянского режиссера Федерико Феллини, сообщает «Российская газета». Картина, которая была удостоена главного приза Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в 1963 году, возвращается на экраны в рамках празднования 100-летия со дня рождения маэстро. Перевыпуском классики занимаются компании Vereteno и «Престиж Кино».

Судьба «Восьми с половиной» на советском кинофестивале едва не обернулась грандиозным скандалом, который потряс кинематографическую элиту того времени. Дело в том, что партийное начальство и руководство Госкино было уверено, что главный приз должен достаться советской производственной драме «Знакомьтесь, Балуев». Однако председатель жюри, знаменитый режиссер Григорий Чухрай («Баллада о солдате»), занял принципиальную позицию.

Он заявил, что «Восемь с половиной» — это величайшее произведение, и если жюри не сможет наградить Феллини, то он сложит с себя полномочия и подаст в отставку. Настояв на своем, Чухрай день за днем «ложился костьми» в ЦК КПСС, требуя отдать приз итальянцу. Фильм «Знакомьтесь, Балуев» в итоге получил награду «за лучшее воплощение образа», а «Восемь с половиной» был признан победителем.

Сам Феллини писал, что его лента является «экзистенциальной трагикомедией» и «самым личным» фильмом. Главный герой, режиссер Гвидо Ансельми, переживает глубокий творческий кризис, смешивая воедино реальность, детские воспоминания, фантазии и болезненные комплексы.

Эта картина не только принесла Феллини мировую славу и второго «Оскара», но и навсегда изменила язык кинематографа, открыв дорогу для смелых экспериментов со временем и подсознанием.

Ранее сербский актер Милош Бикович заявил, что российский кинематограф ничем не уступает голливудскому.