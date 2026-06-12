Российская туристка чуть не потеряла зрение после массажа ног во Вьетнаме

Жительница Санкт-Петербурга отправилась на отдых во Вьетнам и столкнулась с неожиданной неприятностью: после массажа ног девушка чуть не потеряла зрение навсегда, передает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что процедура проводилась в плетеном кресле, где россиянка сидела, откинувшись назад. После массажа девушка осознала, что практически ничего не видит. Из-за этого она даже не могла вызвать такси.

Восстановить зрение полностью удалось лишь частично. На это ушло около полугода. Причиной этой неприятной ситуации, как объяснили врачи, стало длительное неудобное положение головы. По словам медиков, это привело к пережатию сосудов, питающих глаза.

Как отметил телеграм-канал, если бы туристка обратилась за помощью сразу, то зрение можно было бы скорректировать без серьезных последствий. Из-за промедления зрение упало с −1,5 до −2 и −2,25, а на левом глазу дефект усилился.

Эксперты предупреждают: подобное может случиться не только в отпуске. Обычная процедура мытья головы в парикмахерской, если клиент долго сидит с сильно запрокинутой назад головой, также способна сдавливать сосуды шеи, питающие мозг и глаза.

Ранее сообщалось, что туристка из России выпила вино на Бали и впала в кому.