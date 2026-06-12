Под Петербургом в ДТП с электричкой погибли композитор Владимир Сапожников и его жена

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП: легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд под запрещающий сигнал. Машинист электропоезда увидел машину и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Удар был сильным, передает aif.ru.

Отмечается, что в машине находились двое пожилых людей. 81-летний мужчина умер на месте. Его жена скончалась в реанимации.

Позже выяснилось, что погибшие — известные деятели культуры. Владимир Сапожников был советским и российским композитором, заслуженным работником культуры. Он написал шесть симфоний, симфонические поэмы, инструментальные концерты. Его супруга Лариса Воронцовская — заслуженный работник культуры, лектор-музыковед.

По факту ДТП Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. Специалисты выясняют, почему водитель легковушки выехал на переезд, игнорируя запрещающий сигнал. Рассматриваются все версии, в том числе техническая неисправность автомобиля или состояние здоровья водителя.

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