Китайский премиум подешевел: почему Hongqi H6 от экс-дизайнера Rolls-Royce резко упал в цене в России?

Китайский премиальный бренд Hongqi снизил цены на лифтбек H6, который начал официально продаваться в России год назад, сообщает издание «Автоновости дня».

Начальная комплектация «Делюкс» подешевела на 231 тыс. рублей — до 4,1 млн рублей. Топ-версия «Спорт» стала доступнее на 161 тыс. рублей, теперь она стоит 4,4 млн рублей. Таким образом бренд частично компенсировал январское подорожание на 380 тыс. рублей. Снижение составило от 3,5% до 5,3%.

Модель, созданная при участии экс-дизайнера Rolls-Royce Джайлса Тейлора, считается прямым конкурентом Audi A5 Sportback и Mercedes-Benz CLA. Габариты лифтбека таковы: длина 4990 мм, ширина 1876 мм, высота 1450 мм, колесная база 2920 мм. Под капотом у него 2,0-литровый турбомотор мощностью 245 л.с. в паре с 8-ступенчатым автоматом и передним приводом.

Ранее глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов объяснил, почему пересел с европейских авто на «китайцев».