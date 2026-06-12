«Имею право снимать даже обнаженных»: в Чебоксарах фотограф-маньяк шантажировал

На одном из пляжей Чебоксар появился фотограф, который снимал отдыхающих женщин в купальниках, а затем, по словам очевидцев, шантажировал их. О происшествии написала «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Две подруги рассказали, что заметили, как незнакомец делает кадры издалека. Девушки подошли к нему с просьбой удалить фотографии, но мужчина отказался. Более того, он представился уличным фотографом, показал какую-то распечатку и сослался на 29-ю статью Конституции РФ, которая гарантирует свободу информации и право свободно производить и распространять ее. Неизвестный заявил, что имеет право снимать девушек, даже если они обнажены.

Россиянки не согласились с такой трактовкой. Они уточнили, что не давали согласия на съемку, и вызвали полицию. Они также рассказали, что были не единственными, кто возмущался поведением фотографа.

Правоохранители, прибывшие на место, разобрались в ситуации и увели мужчину с пляжа. Теперь ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или реальный срок лишения свободы до двух лет — в зависимости от квалификации действий.

Ранее сообщалось, что мужчины в Красноармейске начали лезть в штаны к ужасу прохожих.