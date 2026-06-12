Вдова Задорнова хочет запретить его монологи «о тупых американцах»

Вдова сатирика Михаила Задорнова Велта обратилась в Московский городской суд с иском о защите авторских прав на творчество мужа, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash. Она требует ограничить распространение монологов, рассказов и шуток, включая знаменитые миниатюры про «тупых американцев».

Отмечается, что суд уже вынес временный запрет на публикацию этих шуток в интернете — до тех пор, пока разбирательство не завершится.

Стоит отметить, что это не первый судебный спор вокруг наследия юмориста. Осенью 2025 года вторая жена Задорнова Елена Бомбина пыталась отсудить часть выплат за его произведения. Женщина считала, что авторские гонорары — это совместно нажитое имущество. Однако суд отклонил ее требования. Права на творчество Задорнова были переданы Велте по завещанию. Претензии Бомбиной признали необоснованными, в том числе из-за пропуска срока подачи иска.

Ранее сообщалось, что дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса выиграла спор об опеке над своей дочерью.