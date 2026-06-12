Аршавин считает, что Роналду может стать главным разочарованием ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин сделал заявление относительно предстоящего выступления одной из главных звезд мирового футбола, передает «Чемпионат». По мнению эксперта, 41-летний нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рискует стать главным разочарованием чемпионата мира 2026 года, который впервые проходит на территории сразу трех стран — США, Канады и Мексики.

На прямой вопрос о том, кто может не оправдать возложенных ожиданий, экс-футболист «Зенита» и «Арсенала» не стал скрывать своего мнения.

Особый интерес вызвал ответ эксперта о возможном провале другой суперзвезды — француза Килиана Мбаппе, который, как и португалец, перешел в мадридский «Реал» и провел не самый удачный отрезок сезона.

Напомним, на групповом этапе турнира, который продлится с 11 июня по 19 июля, сборная Португалии сыграет в квартете K: 17 июня — с командой Демократической Республики Конго, 23 июня — с Узбекистаном и 28 июня — с Колумбией. Оправдает ли Роналду надежды миллионов болельщиков или станет главным разочарованием мундиаля — покажет время.

Ранее сообщалось, что Мексика обыграла ЮАР в матче открытия чемпионата мира.