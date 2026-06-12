«Пруд за 2 млн рублей стал источником загрязнения»: выпускной патрубок на участке Долиной ликвидировали

В деревне Протасово Московской области начали устранять незаконный сброс сточных вод с участка певицы Ларисы Долиной, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash. Работы планируют завершить до 11 июля.

Отмечается, что специалисты изолируют и затампонируют выпускной патрубок, через который происходил слив. Все расходы на ликвидацию покроет бюджет.

Однако чиновники также оценят экологический ущерб, нанесенный природе. Если вину Долиной признают, с нее взыщут штраф. Напомним, соответствующую проверку запустили после жалобы бизнесмена Глеба Рыськова в Росприроднадзор.

Проблема возникла из-за искусственного пруда, который певица обустроила на своем участке еще в 2001 году. Водоем обошелся ей в 2 млн рублей, но со временем стал источником загрязнения. Для создания пруда использовали тяжелую технику, из-за был нарушен естественный рельеф местности. Рядом с водоемом построили два жилых дома и гараж.

Пробы воды уже отправили на анализ. К делу подключились Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья и Министерство внутренних дел (МВД). Теперь предстоит выяснить, кто именно ответственен за незаконный слив и понесет ли наказание сама певица.

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина перенесла операцию на спине.