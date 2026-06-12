Даниил Медведев «вытащил» тяжелый матч против юного Богарда в Хертогенбосхе

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира АТР-250 в нидерландском Хертогенбосхе, сообщает «Чемпионат». В матче второго круга восьмая ракетка мира встречалась с 17-летним нидерландцем Тейсом Богардом, который получил специальное приглашение от организаторов.

Встреча оказалась очень напряженной и продлилась 2 часа 29 минут. Первый сет остался за Медведевым — 6:3. Во втором сете юный соперник сумел переломить ход игры и выиграл 6:4. В решающей партии дело дошло до тай-брейка, где сильнее оказался россиянин — 7:6 (8:6).

Эта победа стала для Медведева 25-й в нынешнем сезоне. Традиционно травяное покрытие не считается самой сильной стороной россиянина, но он продолжает борьбу на турнире.

В четвертьфинале Медведев встретится с победителем матча между португальцем Нуну Боржешем и хорватом Марином Чиличем. Оба соперника опасны на траве, так что легкой прогулки не будет.

Напомним, Медведев — один из самых титулованных российских теннисистов. Он выиграл Открытый чемпионат США в 2021 году, Итоговый турнир ATP в 2020 году, шесть турниров серии «Мастерс». В составе сборной России он становился обладателем Кубка Дэвиса и ATP Cup.

Ранее сообщалось, что 44-летняя Серена Уильямс выиграла первый матч после возвращения в теннис.