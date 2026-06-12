Россия осталась без представителей в техкомах ISU

В пятницу, 12 июня, на Тенерифе завершился 60-й конгресс Международного союза конькобежцев (ISU). По итогам выборов ни один представитель России не был избран ни в один технический комитет организации, пишет Sport24. Четыре российских кандидата претендовали на места в комитетах по фигурному катанию, синхронному катанию и шорт-треку, но потерпели неудачу.

Отмечается, что Алла Шеховцова претендовала на место в техническом комитете по танцам на льду. Однако она выбыла уже в первом туре голосования. Экс-председатель этого комитета Шон Ретстатт также не вошел в новый состав, покинув гонку во втором туре. Ульяна Чиркова, которая боролась за место в техническом комитете по синхронному катанию, также не смогла пройти дальше первого тура.

Юлия Андреева выдвигала свою кандидатуру в технический комитет по одиночному и парному катанию. Она прошла в третий, предпоследний тур голосования, где ей не хватило всего пяти баллов для выхода в финал.

Единственным россиянином, получившим должность в руководящем органе, стал Александр Кибалко. Он был избран вице-президентом ISU по конькобежному спорту, победив в финальном голосовании с результатом 85 голосов против 30 у его конкурента из Болгарии.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с ТАСС жестко раскритиковала руководство ISU. По ее мнению, отсутствие российских специалистов в технических комитетах наносит серьезный ущерб целому поколению фигуристов.

Она также отметила, что в ISU не хотят видеть Россию в числе тех, кто определяет развитие фигурного катания, несмотря на ее богатый опыт и глубокие знания.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о возвращении в большой спорт Камилы Валиевой и Александры Трусовой.