Экс-участница «Холостяка» Лиза Адаменко, сбежавшая от миллионера, стала мамой

27-летняя модель Лиза Адаменко, бывшая участница «Холостяка» и экс-возлюбленная бизнесмена Валентина Иванова, родила ребенка, сообщает Teleprogramma.org. Имя отца малыша она не назвала. Девушка призналась, что узнала о беременности с помощью обычного теста, который показал две полоски.

Адаменко сознательно скрывает свою личную жизнь. Известно, что для родов Лиза выбрала не США и не Россию, которые популярны среди звезд, а Бразилию. Город Флорианополис она назвала настоящим раем для беременных, так как там безопасный климат, чистые пляжи, а местные жители очень любят детей.

Интересно, что во время беременности Лиса не уходила в декрет, а продолжала работать. Модель выходила на подиум в модных показах с животом. После рождения ребенка Адаменко готова рассматривать интересные рабочие предложения.

Главное, отметила Адаменко, она позаботилась о будущем своего малыша — ребенок получил бразильский паспорт. Этот документ позволяет безвизовый въезд в 170 стран мира.

Ранее сообщалось, что дочь Дмитрия Пескова Лиза родит третьего ребенка от бизнесмена Даниила Ромашова.