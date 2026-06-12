Губернатор на молебне и паломники из Белгородчины: зачем сотни людей едут в Золотухинский район Курской области?

Митрополит Курский и Рыльский Герман отслужил молебен в Воскресенском храме Знаменского монастыря, сообщает газета «Курская правда». Служба прошла перед главной святыней региона — иконой Божией Матери «Знамение» Курская Коренная. После молебна икону отправили в Золотухинский район.

Поклониться святыне пришел губернатор Курской области Александр Хинштейн. В храме также собрались паломники из других регионов, в том числе из Белгородчины. Верующие молятся о здравии, об упокоении воинов и о мире на земле.

Икону перевезут в монастырь «Коренная пустынь», который находится в местечке Свобода. Там святыня будет пребывать до самой осени.

Для верующих это важное событие: возможность прикоснуться к древнему образу, который почитается как защитник Курской земли. Поездка иконы по районам области позволяет паломникам из отдаленных мест поклониться святыне, не приезжая в областной центр.

Ранее сообщалось, что в Коломне извлекли из земли медную иконку с ликом святого.