Чемпионка Универсиады подвела итоги финала Гран-при России по фигурному катанию

Чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова в интервью «Советскому спорту» высказалась об итогах финала Гран-при России в женском одиночном фигурном катании.

Она отметила, что на чемпионате России уровень прокатов был выше, поскольку именно к тем стартам спортсменки выходили на пик своей формы.

«Стоит отметить, что внутренняя конкуренция в России среди девушек невероятная, значит, и давление больше. С повышением возрастных рамок, можно сказать, что пока эра безумного количества ультра-си отошла в сторону. Мне кажется, действительно возродить это под силу лишь Трусовой и Валиевой», — сказала Попова.

На финале Гран-при России в Челябинке первое место заняла Алиса Двоеглазова (220,73 балла), серебряным призером стала Дарья Садкова (212,35), бронза досталась Камилле Нелюбовой (210,67). Чемпионка России и участница Олимпийских игр Аделия Петросян эти старты пропускала.

Ранее о своем возвращении в фигурное катание заявили серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова (Игнатова) и отбывшая дисквалификацию Камила Валиева. Обе спортсменки готовы вернуться к активной соревновательной практике в следующем сезоне.