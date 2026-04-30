В колледжах Подмосковья абитуриентам будут доступны почти 40 тыс. бюджетных мест

В 2026 году абитуриентам будут доступны более 36 тыс. бюджетных мест в колледжах Подмосковья, регион присоединился к федеральному эксперименту по упрощенному поступлению в такие образовательные учреждения. В результате выпускники девятых классов, которые сдадут только два обязательных ОГЭ, смогут гарантированно поступить на специальности, наиболее востребованные в экономике региона. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

«Сегодня сдавать только два экзамена — по русскому языку и математике — планируют свыше 33 тыс. школьников. Мы выстраиваем систему так, чтобы путь от школы к профессии был понятным и доступным для каждого школьника», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что кадровый спрос есть в сфере промышленников — на сварщиков, станочниках, робототехниках и электриках. Кроме того, в тройку лидеров вошли сектор транспорта и логистики и информационные технологии в производственном сегменте.

Ученик 9 класса лицея № 5 в Подольске Владимир Сложеникин поделился, что хочет сразу начать получать трудовую специальность, чтобы стать более самостоятельным. По его словам, в колледже можно постепенно осваивать новые техники и технологии.

