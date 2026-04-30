ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 19 мая
Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.
Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.
Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 30.04.2026 г.
Дата окончания приема заявок – 15.05.2026 г.
Дата, время проведения торгов – 19.05.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.
Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.
Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:
1. Кв-ра, общ.пл. 32 кв.м., к/н: 50:22:0010105:22600, адрес: МО, г. Люберцы, мкр. Зенино, ЖК Самолет, ул. Дружбы, д. 1, корп. 1, кв. 122. П.1091-ПОТ от 22.04.26. Собств: Гайдукевич С.С. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 333 600,00 р.
2. Кв-ра, общ.пл. 65,1 кв.м., к/н: 50:05:0070202:2804, адрес: МО, г. Сергиев Посад, ул. Чайковского, д. 20, кв. 21. П.1089-ПОТ от 22.04.26. Собств: Ожогина Е.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 8 600 000,00 р.
3. Кв-ра, общ.пл. 57,5 кв.м., к/н: 50:10:0040202:2807, адрес: МО, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Лесная 1-я, д. 8, кв. 238. П.1092-ПОТ от 22.04.26. Собств: Халиков М.С. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 7 762 400,00 р.
4. Кв-ра, общ.пл. 41,2 кв.м., к/н: 50:44:0010217:104, адрес: МО, г. Фрязино, ул. Попова, д. 2а, кв. 34. П.1090-ПОТ от 22.04.26. Собств: Смирнов И.А. Взыск: Алексеев А.Н. Цена: 3 488 800,00 р.
Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:
1. Зем. уч., общ.пл. 800 +/20 кв.м., к/н: 50:30:0020113:1954, адрес: МО, Егорьевский р-н, д. Селиваниха. П.1036-ПОТ от 06.04.26. Собств: Галстян М.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 472 600,00 р.
2. Кв-ра, общ.пл. 40,7 кв.м., к/н: 50:30:0000000:17435, адрес: МО, Егорьевский р-н, пгт. Рязановский, ул. Чехова, д. 13, кв. 21. П.1048-ПОТ от 06.04.26. Собств: Хаджибаев Б.З. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 044 480,00 р.
3. Кв-ра, общ.пл. 44,3 кв.м., к/н: 50:44:0000000:1059, адрес: МО, г. Фрязино, ул. Полевая, д. 1, кв. 54. П.1043-ПОТ от 06.04.26. Собств: Закрепина Э.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 091 280,00 р.
Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.