Экс-футболист раскритиковал Дивеева, который заявил, что в Лиге чемпионов играть проще, чем в РПЛ

Бывший футболист «Ростова», «Динамо» и «Спартака» Владимир Гранат в разговоре с «РБ Спорт» прокомментировал слова защитника «Зенита» Игоря Дивеева, который сказал, что в Лиге чемпионов играть проще, чем в РПЛ.

Сам Дивеев в Лиге чемпионов не играл, но сослался на мнение бывшего одноклубника по ЦСКА Федора Чалова. Тот сказал, что якобы в Лиге чемпионов соперники дают свободно принимать мяч, тогда как в РПЛ много «кусачих» команд, вроде «Балтики».

«В Лиге чемпионов очень сильный уровень, высокая интенсивность. Концентрация должна быть на предельном уровне. Дай бог, чтобы Игорь Дивеев поиграл в Лиге чемпионов и понял разницу. Не все так просто, как ему кажется», — сказал Гранат.

Экс-футболист выделил мадридский «Атлетико», который прессингует на каждом участке, а отнять мяч у команды очень тяжело, поскольку класс и дисциплина у игроков на высочайшем уровне.

Игорь Дивеев перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Будучи игроком ЦСКА, он не выступал в Лиге чемпионов, но провел 12 матчей во втором по значимости еврокубке Лиге Европы. В активе защитника также 19 игр за сборную России.

