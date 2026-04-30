Ошиблись в реквизитах при оплате коммуналки? Что делать для возврата денег

Если при оплате коммунальных услуг человек ошибся в реквизитах, главное — не тянуть и сразу начать разбираться, куда ушли деньги. Как объяснила RT эксперт проекта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская, первым делом нужно зайти в историю операций в приложении или личном кабинете банка и проверить квитанцию перевода.

После этого необходимо установить банк получателя и обратиться туда с заявлением об ошибочном переводе. В обращении нужно описать ситуацию, приложить копию квитанции и указать реквизиты для возврата средств. Дальше банк сам связывается с получателем и просит вернуть ошибочно перечисленные деньги. Чем быстрее подано такое заявление, тем выше шансы на возврат.

При этом эксперт напомнила, что банк не раскроет данные получателя, поскольку они защищены банковской тайной. В некоторых крупных банках есть отдельная услуга оспаривания платежа, когда кредитная организация сама помогает вернуть ошибочный перевод. Но есть важный нюанс: списать деньги без согласия получателя банк не может. Если человек отказывается их возвращать, придется сначала направлять досудебную претензию, а затем, при необходимости, обращаться в суд.

Пожарская также подчеркнула, что сама ошибка не освобождает от обязанности вовремя оплатить ЖКУ. То есть, даже если деньги ушли не туда, коммунальный платеж все равно придется внести правильно, чтобы не копить долг.

