В Подмосковье перед судом предстанет москвичка — курьер телефонных мошенников

Третья прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы города Москвы, которая выступила в роли курьера телефонных мошенников, ее обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в декабре 2025 года участники преступной группы выдали себя за сотрудников правоохранительных органов и Росфинмониторинга и по телефону убедили потерпевшую перевести им более 3,5 млн рублей. После они хотели заставить передать оставшуюся сумму в размере 800 тыс. рублей курьеру. Обвиняемая лично получила деньги от женщины и была задержана в момент получения денежных средств.

Уголовное дело направили в Одинцовский городской суд для рассмотрения.

