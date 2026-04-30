В России впервые празднуют День малочисленных народов: почему выбрана дата 30 апреля
30 апреля в России впервые отмечают День малочисленных народов. Эта важная дата призвана объединить страну и напомнить о богатстве ее культурного наследия. Дата для праздника была выбрана неслучайно: в последний день апреля 1999 года был принят закон, закрепляющий права малочисленных коренных народов РФ.
Кто относится к малочисленным народам РФ?
Российская Федерация — одна из самых многонациональных стран в мире: здесь более 190 национальностей. В их числе — 47 коренных малочисленных народов, большинство из которых проживают в северных, сибирских и дальневосточных регионах. Их общая численность — около 315 тыс. человек, то есть примерно 0,3% населения страны.
Эти народы живут в более чем 30 регионах России — на исконных территориях предков, сохраняют древние традиции и промыслы, говорят на родных языках.
Самые крупные — ненцы, абазины, эвенки, чукчи, нанайцы, коряки, нивхи и другие.
Большая часть из них занимается традиционными промыслами: охотой, рыболовством, оленеводством, сбором дикоросов.
Почему уменьшается численность некоторых народов?
К сожалению, количество представителей малочисленных народов сегодня сокращается из-за миграции в города, утраты языка, традиций и образа жизни. В последние десятилетия исчезли целые поселки и традиционные обряды.
Например, у элиты эвенков осталось всего около 20 тыс. человек, а у нанайцев — чуть более тысячи. Некоторые этносы становятся крайне малочисленными: на Чукотке проживает всего 23 керека, на Камчатке — 96 алюторцев, а в Ленинградской области — 105 представителей народа водь.
Что делает эти народы уникальными?
У каждого народа — своя богатая культура и традиции.
Например, чукчи считаются мастерами кочевого оленеводства и морской охоты. Их культура — яркое сочетание морских путешествий и тундровых традиций.
Эвенки — охотники и оленеводы Восточной Сибири, создающие красивые резные украшения из костей и шкур. Их уклад жизни — уникальный пример гармонии с природой.
Нивхи — жители северных островов, обладающие богатой литературой и языком, в которых сохранились древние традиции.
Эти народы — хранители богатого культурного наследия, продолжающие передавать свои знания и ремесла из поколения в поколение.
Почему важно сохранить эти народы?
- Культурное богатство. Каждая этническая группа обладает уникальными сказками, музыкой, языком и ремеслами. Потеря их — потеря части мировой культуры.
- Историческая важность. Именно эти народы жили на территории России задолго до современных городов. Они — часть истории страны и ее природных богатств.
- Экономическая и туристическая ценность. Уникальные традиции и природные красоты малочисленных народов привлекают туристов, создают новые рабочие места и способствуют развитию регионов.
Наиболее известные представители малочисленных народов России
- Юрий Рытхэу — чукотский писатель. Его книги переведены на десятки языков. Он познакомил весь мир с культурой и бытом народов Чукотки.
- Даша Салиндер — ненка, мастер спорта по боксу, первая среди коренных жителей Ямала, достигшая международных высот.
- Василий Роббек — ученый-эвен, филолог, внесший вклад в развитие знаний о малочисленных народах и защите их прав.
- Татьяна Романова — ительменская артистка, популярная в России за свою музыку и театральные роли.
- Людмила Айнана — эскимоска, хранительница языка и культуры азиатских эскимосов‑юпиков, исследовательница, национальная и общественная деятельница.
Ранее сообщалось, что в России предложили возродить советскую акцию на 1 мая.