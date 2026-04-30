В России впервые празднуют День малочисленных народов: почему выбрана дата 30 апреля

30 апреля в России впервые отмечают День малочисленных народов. Эта важная дата призвана объединить страну и напомнить о богатстве ее культурного наследия. Дата для праздника была выбрана неслучайно: в последний день апреля 1999 года был принят закон, закрепляющий права малочисленных коренных народов РФ. Подробности — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кто относится к малочисленным народам РФ?

Российская Федерация — одна из самых многонациональных стран в мире: здесь более 190 национальностей. В их числе — 47 коренных малочисленных народов, большинство из которых проживают в северных, сибирских и дальневосточных регионах. Их общая численность — около 315 тыс. человек, то есть примерно 0,3% населения страны.

Эти народы живут в более чем 30 регионах России — на исконных территориях предков, сохраняют древние традиции и промыслы, говорят на родных языках.

Самые крупные — ненцы, абазины, эвенки, чукчи, нанайцы, коряки, нивхи и другие.

Большая часть из них занимается традиционными промыслами: охотой, рыболовством, оленеводством, сбором дикоросов.

Почему уменьшается численность некоторых народов?

К сожалению, количество представителей малочисленных народов сегодня сокращается из-за миграции в города, утраты языка, традиций и образа жизни. В последние десятилетия исчезли целые поселки и традиционные обряды.

Например, у элиты эвенков осталось всего около 20 тыс. человек, а у нанайцев — чуть более тысячи. Некоторые этносы становятся крайне малочисленными: на Чукотке проживает всего 23 керека, на Камчатке — 96 алюторцев, а в Ленинградской области — 105 представителей народа водь.

Что делает эти народы уникальными?

У каждого народа — своя богатая культура и традиции.

Например, чукчи считаются мастерами кочевого оленеводства и морской охоты. Их культура — яркое сочетание морских путешествий и тундровых традиций.

Эвенки — охотники и оленеводы Восточной Сибири, создающие красивые резные украшения из костей и шкур. Их уклад жизни — уникальный пример гармонии с природой.

Нивхи — жители северных островов, обладающие богатой литературой и языком, в которых сохранились древние традиции.

Эти народы — хранители богатого культурного наследия, продолжающие передавать свои знания и ремесла из поколения в поколение.

Почему важно сохранить эти народы?

Культурное богатство. Каждая этническая группа обладает уникальными сказками, музыкой, языком и ремеслами. Потеря их — потеря части мировой культуры.

Историческая важность. Именно эти народы жили на территории России задолго до современных городов. Они — часть истории страны и ее природных богатств.

Экономическая и туристическая ценность. Уникальные традиции и природные красоты малочисленных народов привлекают туристов, создают новые рабочие места и способствуют развитию регионов.

Наиболее известные представители малочисленных народов России

Юрий Рытхэу — чукотский писатель. Его книги переведены на десятки языков. Он познакомил весь мир с культурой и бытом народов Чукотки.

Даша Салиндер — ненка, мастер спорта по боксу, первая среди коренных жителей Ямала, достигшая международных высот.

Василий Роббек — ученый-эвен, филолог, внесший вклад в развитие знаний о малочисленных народах и защите их прав.

Татьяна Романова — ительменская артистка, популярная в России за свою музыку и театральные роли.

Людмила Айнана — эскимоска, хранительница языка и культуры азиатских эскимосов‑юпиков, исследовательница, национальная и общественная деятельница.

