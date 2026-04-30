Ключи от квартир в ЖК «Новое Медведково» в Мытищах получили еще почти 500 семей

В Мытищах завершилось заселение трех корпусов квартала «Новое Медведково», девелопер проекта — Ingrad (приобретен компанией Sminex в 2024 году) передал ключи от квартир еще 480 семьям. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

«Новые жители квартала переезжают в уже полностью сформировавшийся район с комфортной городской средой. В нем есть магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, различные сервисы, они расположены на первых этажах домов», — рассказала вице-президент по согласованиям Sminex Самира Левшина.

По ее словам, на территории работают три детских сада и два корпуса лингвистической гимназии, завершается строительство наземного паркинга. Вблизи есть детские игровые площадки и спортивные зоны с тренажерами, турниками, брусьями и канатными лабиринтами.

