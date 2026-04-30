В Химках возведут новый детский сад на 500 мест

В ЖК «1-й Химкинский» в Химках группа компаний ФСК (реализует проект под брендом «1-й ДСК») приступила к строительству социальной инфраструктуры и запустила земляные работы под строительство детского сада на 500 мест. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь учреждения составит 6,1 тыс. кв. м, фасады выполнят в теплых коричнево-песочных и серых тонах. Для детей обустроят игровые, залы для музыки и физкультуры, медблок с кабинетом логопеда и процедурной, пищеблок полного цикла. На территории появятся игровые и спортивные площадки, зоны отдыха с теневыми навесами и карма для высадки пассажиров. Завершить строительство планируется в конце 2028 года.

На территории комплекса появятся две школы, четыре детских сада, поликлиника. Компания также благоустроит парк для прогулок и построит спортивный комплекс с термами и СПА, в настоящий момент идет строительство четырех корпусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.