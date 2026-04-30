Атака БПЛА на регионы России 30 апреля 2026: под ударом Белгород, Ростов, Дзержинск

Ночь на 30 апреля 2026 года ознаменовалась новой волной атак беспилотников на регионы России. Под ударом оказались сразу несколько областей, есть пострадавшие и погибшие. По предварительным данным, силы ПВО перехватили десятки воздушных целей.

Белгородская область: удар по автобусу

Наиболее трагический инцидент произошел в Шебекинском округе, где беспилотник атаковал пассажирский автобус. В результате атаки три женщины погибли, еще восемь человек получили ранения. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Также сообщается о трех пострадавших в результате других атак дронов в регионе: в селе Головино ранен водитель легкового автомобиля, в Валуйском округе пострадал мужчина в служебной машине, еще один человек получил ранения в Волоконовском округе.

Нижегородская и Липецкая области: серия взрывов

Жители Дзержинска и Кстово сообщили о как минимум трех волнах атак БПЛА. В Дзержинске было слышно около 10 взрывов в разных районах города, в Кстово — три взрыва в южной и центральной частях. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Серия взрывов также прогремела над Липецком, где была объявлена красная угроза опасности.

Ростовская область: пять районов под ударом

Силы ПВО уничтожили беспилотники в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском и Красносулинском районах. По данным губернатора Юрия Слюсаря, пострадавших и разрушений нет.

Курская область: атака на автомобиль

В Беловском районе FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего 63-летний мужчина получил осколочные ранения ног. Автомобиль полностью уничтожен.

Воронежская, Волгоградская и другие регионы

В Воронежской области силы ПВО и РЭБ уничтожили 7 беспилотников, пострадавших нет. В Волгоградской области в результате атаки в Алексеевском районе поврежден жилой дом, один человек госпитализирован с осколочным ранением ноги. Режим беспилотной опасности также вводился в Тульской, Самарской, Свердловской, Брянской и других областях.

Ограничения в аэропортах

В ночь на 30 апреля вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Тамбова, Саратова, Волгограда, Пензы, Самары, Ульяновска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Как действовать при обнаружении БПЛА

При появлении беспилотного летательного аппарата в воздухе или на земле необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.

Категорически запрещается пользоваться мобильной связью вблизи объекта, а также пытаться самостоятельно сбить или повредить дрон. Следует найти укрытие и дождаться прибытия специалистов.