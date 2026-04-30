В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В четверг, 30 апреля, на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, аналогичный прогноз сохранится и в первых числах мая. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Температура воздуха днем в этот период составит +5-11 градусов, ночью – -1...+4 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, осадки маловероятны.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

