ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 19 мая

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 19.05.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 30.04.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем.уч., общ.пл. 600 +/- 17 кв.м., к/н: 50:06:0070501:1728, адрес: МО, Шаховской р-н, д. Кобылино. П.1040-ТАИ от 16.04.26. Собств: Алиасланов В.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 219 200,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 56,3 кв.м., к/н: 50:03:0000000:1925, адрес: МО, г. Клин, ул. Мира, д. 9/6, кв. 53. П.1022-ТАИ от 10.04.26. Собств: Дворников А.Е. Взыск: АО Тбанк. Цена: 4 670 963,20 р.

3. Зем.уч., общ.пл. 795 +/- 10 кв.м., к/н: 50:03:0070380:2082, адрес: МО, Клинский р-н. П.1031-ТАИ от 10.04.26. Собств: Прокоплюк А.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 330 400,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 36,2 кв.м., к/н: 50:22:0060107:1786, адрес: МО, Люберецкий р-н, г.п. Красково, д. Марусино, ул. Заречная, д. 33, корп. 8, кв. 18. П.1060-ТАИ от 22.04.26. Собств: Танасенко Л.И. Взыск: ПАО Банк АК Барс. Цена: 3 705 600,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 84,9 кв.м., к/н: 50:20:0020109:3593, адрес: МО, р-н Одинцовский, рп. Новоивановское, ш. Можайское, д. 51, кв. 310. П.1055-ТАИ от 22.04.26. Собств: Сугаипов Ю.А., Сулейманова Д.Б. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 11 114 663,20 р.

6. Зем.уч., общ.пл. 1219 +/-24 кв.м., к/н: 50:05:0020510:101, адрес: МО, р-н Сергиево-Посадский, с/о Ченцовский, в р-не д. Филисово, центр. часть кад. кв-ла 50:05:0020510. П.1049-ТАИ от 22.04.26. Собств: Власенко Е.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 407 700,00 р.

7. Зем.уч., общ.пл. 801 +/-10 кв.м., к/н: 50:05:0130117:706, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Бужаниново. П.1051-ТАИ от 22.04.26. Собств: Шикина С.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 403 200,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 60,1 кв.м., к/н: 50:05:0030266:896, адрес: МО, г.о. Сергиево-Посадский, п. Загорские Дали, д. 4, кв. 137. П.1059-ТАИ от 22.04.26. Собств: Головушкина Е.О. Взыск: АО Тбанк. Цена: 3 182 704,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 43,9 кв.м., к/н: 50:10:0010212:1108, адрес: МО, г. Химки, ул. Кольцевая, д. 6, кв. 52. П.1052-ТАИ от 22.04.26. Собств: Власов Д.О. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 6 174 400,00 р.

10. Кв-ра, общ.пл. 43,6 кв.м., к/н: 50:31:0062702:735, адрес: МО, Чеховский р-н, с. Новый Быт, ул. Новая, д. 27. П.1045-ТАИ от 16.04.26. Собств: Новобранова А.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 366 000,00 р.

11. Помещение, общ.пл. 30,7 кв.м., к/н: 50:25:0000000:15750, адрес: МО, м.о. Шатура, г. Рошаль, ул. Свердлова, д. 21/23, кв. 3. П.1057-ТАИ от 22.04.26. Собств: Даньшина Е.В. Взыск: АО Тбанк. Цена: 1 648 933,60 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем.уч., общ.пл. 1542 +/- 27 кв.м., к/н: 50:06:0070602:843, адрес: МО, Шаховской р-н, с/пос. Степаньковское, у д. Кобылино. П.974-ТАИ от 23.03.26. Собств: Пасынков Д.Л. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 277 950,00 р.

2. Зем.уч., общ.пл. 600 +/-9 кв.м., к/н: 50:30:0010733:93, адрес: МО, р-н Егорьевский, СДТ «Сирень», уч. 63. П.1004-ТАИ от 06.04.26. Собств: Карапетян С.Е. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 231 200,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 30,7 кв.м., к/н: 50:30:0010353:105, адрес: МО, г. Егорьевск, ул. Александра Невского, д. 22, кв. 41. П.1010-ТАИ от 06.04.26. Собств: Коровец Ю.В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 1 793 979,40 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 32,7 кв.м., к/н: 50:30:0000000:15054, адрес: МО, м.о. Егорьевск, д Старое, д. 11а, кв. 50. П.1011-ТАИ от 06.04.26. Собств: Волоткович Ю.М. Взыск: Калашников Н.Б. Цена: 680 000,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.