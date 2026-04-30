Дорофеев спасает плей-офф для «Вегаса»: хет-трик в ворота «Юты»

«Вегас Голден Найтс» одолели «Юта Маммот» в пятом матче серии плей-офф во втором овертайме (5:4) и вышли вперед в противостоянии 3-2.

Героем матча стал нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев, сделавший хет-трик. Россиянин трижды сравнивал счет в матче, в последний раз — менее чем за минуту до конца основного времени.

Однако первой звездой матча назвали Бретта Хаудена — форвард «Вегаса» забросил победную шайбу в меньшинстве на 85-й минуте игры.

Защитник «Юты» Михаил Сергачев провел на площадке 37:35 — больше, чем кто-либо из полевых игроков в составах обеих команд. Он отметился голевой передачей, как и форвард «Вегаса» Иван Барбашев.

Шестой матч серии пройдет в Солт-Лейк-Сити 2 мая.

Ранее «Филадельфия» вышла в четвертьфинал Кубка Стэнли, выбив из турнира «Питтсбург».