«Филадельфия» Мичкова выбила из плей-офф «Питтсбург» Малкина

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определился еще один участник второго раунда плей-офф. «Филадельфия Флайерз» в шестом матче серии выбили из борьбы за Кубок Стэнли «Питтсбург Пингвинз».

В матче была заброшена единственная шайба, и ждать ее пришлось 77 с половиной минут, почти до конца первого овертайма. К этому времени «Филадельфия» прижала более возрастной и заметно подуставший «Питтсбург». Защитник Кэм Йорк ювелирно попал от синей линии, а ассистировал ему на этот гол российский форвард Матвей Мичков.

Показательно, что пятый матч серии Мичков по решению тренеров пропустил: у россиянина не было результативных действий в четырех первых играх. В отчетной встрече Мичков провел на площадке 17:26 и совершил три броска.

Во втором раунде «Филадельфия» сыграет с «Каролина Харрикейнз», а для игроков «Питтсбурга» Евгения Малкина и Егора Чинахова сезон уже завершен.

Ранее «Монреаль» вышел вперед в серии с «Тампой» — 3-2.