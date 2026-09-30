Форвард «Вегаса» Барбашев начал сезон в НХЛ с двух ассистов

Форвард «Вегаса» Барбашев двумя передачами помог команде стартовать с победы

Культура и спорт

Фото: [ХК «Вегас Голден Найтс»]

Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев помог своей команде стартовать с победы в регулярном чемпионате НХЛ, отдав две результативные передачи в матче с «Чикаго Блэкхокс» (5:2).

Барбашев ассистировал своим партнерам по первому звену Джеку Айкелу и Марку Стоуну. Также в составе «Вегаса» отличились Виктор Олофссон, Тревор Коннели и Ноа Хэнифин. У «Чикаго» забил вернувшийся в команду Патрик Кэйн, еще одна шайба на счету Джордана Гринуэя.

30-летний Барбашев является двукратным обладателем Кубка Стэнли — по разу в составе «Сент-Луиса» и «Вегаса». Россиянин выступает за «Рыцарей» с 2022 года. В минувшем сезоне он набрал 61 (23+38) очко — лучший результат в карьере.

Ранее российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин отметился дублем в матче против «Ванкувера» (5:6 ОТ).

Читайте также

Месси забил в третьем матче подряд в МЛС

Месси забил в третьем матче подряд в МЛС

Скандал в соцсетях: жена Петросяна недовольна, что не попала в Милан

Скандал в соцсетях: жена Петросяна недовольна, что не попала в Милан

Трудоголизм как терапия: Волочкова рассказала о борьбе с хандрой

Трудоголизм как терапия: Волочкова рассказала о борьбе с хандрой

Игорь Ларионов раскритиковал игру команды после победы над «Барысом»

Игорь Ларионов раскритиковал игру команды после победы над «Барысом»

Дина Хуснутдинова поделилась главным советом от Этери Тутберидзе

Дина Хуснутдинова поделилась главным советом от Этери Тутберидзе

«Продано лишь 12% билетов»: концерт Лаймы Вайкуле в Эстонии отменили

«Продано лишь 12% билетов»: концерт Лаймы Вайкуле в Эстонии отменили

Самая дорогая свадьба года: «Мисс БРИКС» и муза Киркорова с размахом выходит замуж в ОАЭ

Самая дорогая свадьба года: «Мисс БРИКС» и муза Киркорова с размахом выходит замуж в ОАЭ

Не стало сыгравшей в «Тайнах следствия» и «Каменской» актрисы Екатерины Дроновой

Не стало сыгравшей в «Тайнах следствия» и «Каменской» актрисы Екатерины Дроновой

В «Балтике» объяснили, почему калининградская команда проводит сборы в Казани

В «Балтике» объяснили, почему калининградская команда проводит сборы в Казани

«Кромешный ад»: Генич назвал главное разочарование первой части РПЛ

«Кромешный ад»: Генич назвал главное разочарование первой части РПЛ

€55 млн неуплаченных налогов: Жерар Депардье попал под расследование во Франции

€55 млн неуплаченных налогов: Жерар Депардье попал под расследование во Франции

Экс-звезда «Манчестер Юнайтед» может перейти в российский клуб

Экс-звезда «Манчестер Юнайтед» может перейти в российский клуб

Добавьте mosregtoday.ru в избранное