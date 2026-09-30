Форвард «Вегаса» Барбашев начал сезон в НХЛ с двух ассистов

Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев помог своей команде стартовать с победы в регулярном чемпионате НХЛ, отдав две результативные передачи в матче с «Чикаго Блэкхокс» (5:2).

Барбашев ассистировал своим партнерам по первому звену Джеку Айкелу и Марку Стоуну. Также в составе «Вегаса» отличились Виктор Олофссон, Тревор Коннели и Ноа Хэнифин. У «Чикаго» забил вернувшийся в команду Патрик Кэйн, еще одна шайба на счету Джордана Гринуэя.

30-летний Барбашев является двукратным обладателем Кубка Стэнли — по разу в составе «Сент-Луиса» и «Вегаса». Россиянин выступает за «Рыцарей» с 2022 года. В минувшем сезоне он набрал 61 (23+38) очко — лучший результат в карьере.

Ранее российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин отметился дублем в матче против «Ванкувера» (5:6 ОТ).