Защитник «Зенита» вспомнил самого противного форварда, против которого играл
Игорь Дивеев назвал самого противного форварда: «Просто может под дых ударить»
Фото: [ФК «Зенит»]
Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев в разговоре с «Российской газетой» назвал самого противного форварда, против которого он играл.
Особенно Дивееву запомнился бразилец Луис Адриано из «Спартака».
«Человек бежит — и просто может под дых так ударить… И после этого еще и что-то на португальском говорит. Хотя игрок очень сильный, — отметил Дивеев.
Луис Адриано выступал за «Спартак» в 2017-19 годах. Молодой Дивеев тогда играл за «Уфу», а затем ЦСКА. В «Зенит» защитник перебрался зимой 2026 года в обмен на форварда Лусиано Гонду. Луис Адриано завершил карьеру в 2025 году.
Ранее стало известно, что полузащитник Вильмар Барриос проведет последний сезон за «Зенит».