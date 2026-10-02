Защитник «Зенита» вспомнил самого противного форварда, против которого играл

Игорь Дивеев назвал самого противного форварда: «Просто может под дых ударить»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Зенит»]

Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев в разговоре с «Российской газетой» назвал самого противного форварда, против которого он играл.

Особенно Дивееву запомнился бразилец Луис Адриано из «Спартака».

«Человек бежит — и просто может под дых так ударить… И после этого еще и что-то на португальском говорит. Хотя игрок очень сильный, — отметил Дивеев.

Луис Адриано выступал за «Спартак» в 2017-19 годах. Молодой Дивеев тогда играл за «Уфу», а затем ЦСКА. В «Зенит» защитник перебрался зимой 2026 года в обмен на форварда Лусиано Гонду. Луис Адриано завершил карьеру в 2025 году.

Ранее стало известно, что полузащитник Вильмар Барриос проведет последний сезон за «Зенит».

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