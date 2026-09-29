Максим Глушенков объяснил, почему редко смотрит европейский футбол

Максим Глушенков о европейском футболе: «Да я лучше сериал посмотрю»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Зенит»]

Полузащитник «Зенита» и сборной России Максим Глушенков в интервью «Матч ТВ» признался, что не любит смотреть европейский футбол.

Футболист рассказал, что обычно уже спит в это время, готовясь к утренней тренировке.

«Да я лучше сериал посмотрю. Смысл смотреть, как просто катают мяч? То же самое было и на ЧМ: команды перекатывают мяч, а другие стоят в штрафной. Ну и какой смысл за этим наблюдать?» — сказал Глушенков.

Среди европейских команд футболист отдает предпочтение «Барселоне». Его удивляет нынешняя команда каталонцев, в шести матчах забившая 28 мячей. По мнению Глушенкова, нынешнюю «Барселону» можно поставить вровень с командой, за которую выступали Хави и Иньеста.

Ранее Максим Глушенков назвал лучшим игроком в РПЛ своего одноклубника Александра Соболева.

Читайте также

Niletto поддержал Джигана после скандального интервью Самойловой

Niletto поддержал Джигана после скандального интервью Самойловой

Овечкин остался без торта в свой 41-й день рождения

Овечкин остался без торта в свой 41-й день рождения

«Несчастен и взбешен»: почему возвращение в Британию не принесло принцу Гарри покоя

«Несчастен и взбешен»: почему возвращение в Британию не принесло принцу Гарри покоя

«Изучайте медицинские источники»: Боня отреагировала на насмешки после рассказа о паразитах

«Изучайте медицинские источники»: Боня отреагировала на насмешки после рассказа о паразитах

«Я прощала ему все»: Волочкова отреагировала на смерть Соседова

«Я прощала ему все»: Волочкова отреагировала на смерть Соседова

«Бурановские бабушки» раскрыли секрет бодрости и долголетия

«Бурановские бабушки» раскрыли секрет бодрости и долголетия

Егор Крид стал похож на Басту после отпуска в Японии: его не узнают даже фанаты

Егор Крид стал похож на Басту после отпуска в Японии: его не узнают даже фанаты

«Готова выйти замуж»: Ирина Шейк рассказала о поиске спутника жизни

«Готова выйти замуж»: Ирина Шейк рассказала о поиске спутника жизни

«Едем в новом составе»: Татьяна Васильева забрала восьмого внука из роддома

«Едем в новом составе»: Татьяна Васильева забрала восьмого внука из роддома

Огромная трагедия: умер младший брат звезды «Улиц разбитых фонарей» Анастасии Мельниковой

Огромная трагедия: умер младший брат звезды «Улиц разбитых фонарей» Анастасии Мельниковой

Роман Товстик впервые вышел в свет после блефаропластики

Роман Товстик впервые вышел в свет после блефаропластики

Фильм «Свинцовые небеса» выйдет в российский прокат в октябре

Фильм «Свинцовые небеса» выйдет в российский прокат в октябре

Добавьте mosregtoday.ru в избранное