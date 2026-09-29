Максим Глушенков объяснил, почему редко смотрит европейский футбол

Полузащитник «Зенита» и сборной России Максим Глушенков в интервью «Матч ТВ» признался , что не любит смотреть европейский футбол.

Футболист рассказал, что обычно уже спит в это время, готовясь к утренней тренировке.

«Да я лучше сериал посмотрю. Смысл смотреть, как просто катают мяч? То же самое было и на ЧМ: команды перекатывают мяч, а другие стоят в штрафной. Ну и какой смысл за этим наблюдать?» — сказал Глушенков.

Среди европейских команд футболист отдает предпочтение «Барселоне». Его удивляет нынешняя команда каталонцев, в шести матчах забившая 28 мячей. По мнению Глушенкова, нынешнюю «Барселону» можно поставить вровень с командой, за которую выступали Хави и Иньеста.

Ранее Максим Глушенков назвал лучшим игроком в РПЛ своего одноклубника Александра Соболева.