Кисляк назван самым дорогим футболистом РПЛ

Стоимость Кисляка не изменилась с мая и составляет €25 млн. При этом РПЛ покинули дорогие Алексей Батраков (€28 млн) и Эдуард Сперцян (€25 млн).

В десятку самых дорогих игроков чемпионата вошли также Луис Энрике (€24 млн), Педро (€20 млн), Жедсон Фернандеш (€18 млн), Константин Тюкавин (€17 млн), Эсекьель Барко (€16 млн), Фелипе Аугусто, Джон Джон, Вендел, Бителло и Максим Глушенков (по €15 млн).

Шесть игроков из этого списка представляют «Зенит», по два — «Спартак» и московское «Динамо», один — ЦСКА.

Ранее агент Тимур Гурцкая раскритиковал летнюю трансферную кампанию в РПЛ, отметив, что российским клубам «остается самое плохое из плохого».