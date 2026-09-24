Кисляк назван самым дорогим футболистом РПЛ

Transfermarkt: полузащитник ЦСКА Кисляк стал самым дорогим футболистом РПЛ

Культура и спорт

Фото: [ПФК ЦСКА]

Авторитетный портал Transfermarkt провел обновление стоимости футболистов Российской премьер-лиги. Единоличным лидером рейтинга стал полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк.

Стоимость Кисляка не изменилась с мая и составляет €25 млн. При этом РПЛ покинули дорогие Алексей Батраков (€28 млн) и Эдуард Сперцян (€25 млн).

В десятку самых дорогих игроков чемпионата вошли также Луис Энрике (€24 млн), Педро (€20 млн), Жедсон Фернандеш (€18 млн), Константин Тюкавин (€17 млн), Эсекьель Барко (€16 млн), Фелипе Аугусто, Джон Джон, Вендел, Бителло и Максим Глушенков (по €15 млн).

Шесть игроков из этого списка представляют «Зенит», по два — «Спартак» и московское «Динамо», один — ЦСКА.

Ранее агент Тимур Гурцкая раскритиковал летнюю трансферную кампанию в РПЛ, отметив, что российским клубам «остается самое плохое из плохого».

Читайте также

«Естественность без фильтров»: 53-летняя Юлия Высоцкая показала себя без макияжа и укладки

«Естественность без фильтров»: 53-летняя Юлия Высоцкая показала себя без макияжа и укладки

«Меня ввели в заблуждение»: россиянка судится с организаторами концерта Канье Уэста в Петербурге

«Меня ввели в заблуждение»: россиянка судится с организаторами концерта Канье Уэста в Петербурге

«Узбекистан меня предал»: певица Наргиз Закирова отреклась от родной страны

«Узбекистан меня предал»: певица Наргиз Закирова отреклась от родной страны

Юра Борисов снимется в экранизации романа Водолазкина

Юра Борисов снимется в экранизации романа Водолазкина

Стрельба в коттедже Джигана: работник раскрыл детали

Стрельба в коттедже Джигана: работник раскрыл детали

«Кромешный ад»: Генич назвал главное разочарование первой части РПЛ

«Кромешный ад»: Генич назвал главное разочарование первой части РПЛ

В Наро-Фоминске стартовал новый сезон «Единой школьной лиги»

В Наро-Фоминске стартовал новый сезон «Единой школьной лиги»

Звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» Дакота Джонсон и экс-бойфренд Меган Фокс спровоцировали слухи о романе

Звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» Дакота Джонсон и экс-бойфренд Меган Фокс спровоцировали слухи о романе

Неожиданный выбор: Угальде назвал самых неудобных для него защитников в РПЛ

Неожиданный выбор: Угальде назвал самых неудобных для него защитников в РПЛ

Месси установил очередной рекорд

Месси установил очередной рекорд

Названо имя исполняющего обязанности ректора ГИТИСа

Названо имя исполняющего обязанности ректора ГИТИСа

«Генетика, тренировки и питание»: косметолог объяснил хорошую форму 47-летней Кэти Холмс

«Генетика, тренировки и питание»: косметолог объяснил хорошую форму 47-летней Кэти Холмс

Добавьте mosregtoday.ru в избранное