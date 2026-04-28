«Даже в тяжелых условиях остается активной»: друг Лерчек рассказал о ее состоянии

Хорошие новости приходят из стана близких Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Фотограф Георгий Камаев поделился в своем блоге обнадеживающей информацией: состояние Валерии улучшается, передает Super.ru.

По словам мужчины, даже в самых тяжелых условиях девушка сохраняет активность и не теряет присутствия духа, что не может не радовать тех, кто следит за ее борьбой.

Напомним, что проблемы со здоровьем у Лерчек начались еще во время последней беременности. Тогда ее несколько раз госпитализировали, а близкие рассказывали о невыносимых болях. Позже появились слухи об онкологии, которые подтвердил возлюбленный Чекалиной Луис Сквиччиарини. Диагноз оказался страшным: рак желудка четвертой стадии с метастазами. Сейчас Валерия проходит курс химиотерапии.

Тем не менее новость об улучшении состояния вселяет надежду. Поклонники блогера, которые переживают за нее с момента объявления диагноза, активно комментируют пост Камаева и желают Лерчек скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что врачи разрешили Валерии Чекалиной танцевать после лечения от онкологии.