В 2026 году в Путилково достроят новый тоннель, который обеспечит выезд на МКАД и Пятницкое шоссе

Строительство нового тоннеля завершится в Путилково в 2026 году в рамках реконструкции Путилковского шоссе. О ходе работ рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Объект возводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас степень готовности основных конструкций составляет порядка 60%. Здесь переложили инженерные сети, обустроили временные дороги и продолжают переустройство теплосети, устройство свай и монолитных конструкций.

После завершения работ движение организуют в двух уровнях. Это позволит разгрузить текущие участки дороги и сократить время в пути. Тоннель обеспечит выезд на МКАД и Пятницкое шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске рабочего движения по участку ЮЛА.