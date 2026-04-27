«Дрожали ноги, но она улыбалась»: врачи разрешили больной раком Лерчек танцевать

Для Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, которая последние месяцы ведет тяжелую борьбу с раком желудка четвертой стадии, произошло долгожданное и очень важное событие: врачи наконец разрешили ей заниматься танцами. Этой радостной новостью в своем эмоциональном посте поделился ее возлюбленный, танцор Луис Сквиччиарини, пишет Super.ru.

Для Валерии, которая обожает танго и музыку, это стало не просто разрешением, а мощнейшим стимулом к жизни и восстановлению.

Луис рассказал, что на первом занятии после долгой паузы у Лерчек дрожали ноги, мышцы были слабыми, но она была невероятно счастлива. Он признался, что они начали практически с нуля, шаг за шагом восстанавливая танцевальные навыки, и каждый шаг вперед дается ей с большим трудом.

«Я обнял ее и пообещал быть опорой», — написал Луис.

По его словам, сила духа Валерии и ее желание доказать, что жизнь с онкологией возможна, вдохновляют их обоих.

