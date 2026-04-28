Юнармейцы Подмосковья представили Россию на международных соревнованиях «Ватанпарвар»

Подмосковные юнармейцы представили Россию на международных военно-спортивных соревнованиях «Ватанпарвар», которые прошли в Узбекистане. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«В состав делегации вошли 14 человек из Можайска, Наро-Фоминска, Чехова, Домодедово и Подольска. По итогам напряженной борьбы наша сборная заняла четвертое общекомандное место, а в творческом конкурсе стала абсолютным лидером, завоевав первое место», — рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

В рамках соревнований участникам нужно было продемонстрировать физическую выносливость, навыки начальной военной подготовки, слаженность действий в коллективе и креативное мышление.

Особую сложность представляла военизированная эстафета, включавшая в себя обращение с оружием, надевание противогаза, переноску «раненого» на носилках и метание ножа в цель. Кроме того, нужно было преодолеть полосу препятствий протяженностью 400 метров. В программу также вошло состязание изобретателей в сфере робототехники и творческий конкурс художественной самодеятельности.

По итогам рейтинга Роспатриотцентра Росмолодежи за 2024–2025 годы Подмосковье вошло в топ-10 регионов России в сфере патриотического воспитания.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по МХК.