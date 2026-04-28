В Подмосковье ликвидировали более 370 упавших деревьев

В Подмосковье активно ведется работа по ликвидации последствий мощного циклона. В том числе специалисты убирают с территорий поваленные деревья, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В результате непогоды в регионе упало 872 дерева: 542 — днем 27 апреля, еще 330 — минувшей ночью. Из них убрали уже около 370.

Больше всего деревьев упало в Балашихе, Серпухове и Королеве — 79, 51 и 49 соответственно.

Работы продолжаются и завершатся в течение суток. Завалы на проезжей части устранят в ближайшие часы. В ликвидации последствий задействованы 197 автовышек муниципальных бюджетных учреждений и 110 бригад.

