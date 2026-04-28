«Они исчерпали все ресурсы»: эксперты дали Меган Маркл и принцу Гарри пять лет на спасение от финансового краха

Меган Маркл и принц Гарри, которые после отказа от королевских обязанностей пытались построить успешную карьеру в Голливуде, похоже, столкнулись с серьезными финансовыми проблемами. По данным издания RadarOnline, пара, увлекшись роскошным образом жизни, провалила несколько крупных сделок и лишилась значительных гонораров. При этом отказываться от привычных трат герцоги Сассекские пока не готовы.

Главной статьей расходов остается их шикарный особняк в Монтесито, приобретенный за $14 млн. Кроме того, ежегодно пара тратит около $3 млн на охрану. Судебные разбирательства, которых у пары было немало, также «съели» значительную часть наследства, оставленного принцессой Дианой.

Примечательно, что, по словам инсайдеров, именно Гарри является любителем пускать деньги на ветер, тогда как Меган понимает необходимость экономии. Принц с детства привык к роскоши и не осознает, насколько дорого обходится его образ жизни.

Эксперты, опрошенные изданием, дают Меган и Гарри не больше пяти лет на то, чтобы изменить свои привычки. В противном случае их ждет ухудшение финансового положения.

«Очередные мемуары вряд ли спасут ситуацию. На обидах можно заработать лишь определённое количество денег, и они исчерпали все свои ресурсы», — отметил один из экспертов.

Пока пара продолжает жить на широкую ногу, но, похоже, часы тикают. И если в ближайшее время герцоги Сассекские не пересмотрят свои приоритеты, финансовый крах может стать для них суровой реальностью.

