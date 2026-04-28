Бывшая возлюбленная Лепса задумалась над созданием собственного бренда одежды

Аврора Киба, бывшая невеста певца Григория Лепса, все чаще появляется в светских хрониках. Неожиданно девушка задумалась о карьере в мире моды. Как пишет Super.ru со ссылкой на телеграм-канал «Звездач», 19-летняя девушка рассматривает возможность запуска собственного бренда одежды.

По информации источника, для реализации этой амбициозной идеи Аврора даже посетила производство известного дизайнера Ирене Сопрано, которая сотрудничает с такими звездами, как Мадонна, Бейонсе и Пэрис Хилтон. Вдохновение, судя по всему, было колоссальным.

Правда, полноценной стажировки у знаменитого модельера Аврора не получила, однако она приняла участие в Московской неделе моды, и Сопрано оплатила ее работу.

Тем не менее создание собственного бренда она решила на время отложить. Сейчас Аврора сосредоточена на других проектах, не связанных с фешен-индустрией, но не исключает, что когда-нибудь вернется к этой идее.

Ранее Аврора Киба намекнула на то, что прекратила учебу в Лондоне.