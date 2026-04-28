В гинекологическом отделении ГБУЗ МО «Клинская больница» провели сложную расширенную операцию

В гинекологическом отделении ГБУЗ МО «Клинская больница» хирурги выполнили сложную расширенную операцию пациентке 59 лет. У женщины диагностировали злокачественное новообразование яичника (C56) — опухоль неправильной формы значительных размеров, достигавшую 23Х10 см. Хирургическая бригада под руководством онколога и основного хирурга Марии Недковой успешно справилась с задачей: операция длилась 2 часа и прошла без осложнений.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области, вмешательство представляло собой расширенную гистерэктомию лапаротомическим доступом — метод, признанный «золотым стандартом» при распространенных формах рака яичников. Такой подход позволяет максимально радикально удалить не только основной опухолевый очаг, но и потенциальные пути метастазирования, что критически важно для дальнейшего прогноза и эффективности последующего лечения.

Хирурги действовали слаженно и точно, последовательно выполнив весь комплекс необходимых манипуляций. В ходе операции специалисты удалили матку (экстирпацию), верхнюю треть влагалища, придатки, околоматочную клетчатку, региональные лимфатические узлы. Ключевым результатом стало полное удаление опухолево‐измененного левого яичника. Благодаря отточенной технике и многолетнему опыту врачей удалось избежать интраоперационных осложнений — это особенно ценно при вмешательствах такого уровня сложности.

Послеоперационный период прошел благополучно. Пациентка находилась под круглосуточным наблюдением медицинского персонала, получала необходимую медикаментозную поддержку и реабилитационные мероприятия. Состояние женщины постепенно стабилизировалось, что позволило выписать ее из стационара с заметным улучшением. Сейчас она находится под амбулаторным наблюдением онколога: врачи контролируют динамику восстановления и планируют дальнейшие шаги терапии.

