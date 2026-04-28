Почти 135 тыс. тонн одноразовых пластиковых вилок для лапши быстрого приготовления будут выпускать в Раменском

В Раменском городском округе дистрибьютор корейской компании расширяет свои мощности и возводит новое производственно‐складское здание. Здесь будет организовано производство одноразовых пластиковых вилок для лапши быстрого приготовления. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Строительство объекта началось в сентябре 2025 года, и уже сейчас проект демонстрирует уверенную динамику. По результатам последней проверки инспекторы Главгосстройнадзора Московской области зафиксировали 45% общей строительной готовности. На площадке активно ведутся работы по устройству ограждающих конструкций и монтажу внутренних инженерных систем.

Продуманная планировка здания обеспечит высокую эффективность производственного процесса. Общая площадь комплекса распределится следующим образом: 5,8 тыс. кв. м займет непосредственно производственный цех, около 1,5 тыс. кв. м отведут под помещение загрузки сырья, 2,8 тыс. кв. м займут зоны отгрузки готовой продукции. Такой подход позволит оптимизировать все этапы работы: от поступления сырья до отгрузки готовой продукции, минимизируя временные затраты и повышая общую производительность комплекса.

Завершить строительство и ввести новое производство в эксплуатацию планируют в ноябре 2027 года. После запуска предприятие выйдет на запланированные мощности: годовой объем выпуска составит 134,34 тыс. тонн одноразовых пластиковых вилок. Это полностью покроет текущие потребности компании «Доширак Коя» в упаковке лапши быстрого приготовления и позволит нарастить поставки на рынок.

