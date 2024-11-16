Дерзкий Пол разгромил Майка Тайсона с разницей в 4 очка

Бой длился по модифицированной схеме: восемь раундов вместо стандартных трех длились по две минуты, боксеры во время поединка использовали перчатки общим весом 14 унций.

Предварительная оценка боя уже в седьмом раунде была 10:9 в пользу Пола. В итоге последний выиграл у Тайсона с отрывом в 4 очка, которые проиграл единогласным судейским решением.

Напомним, Тайсон, который оказался на полкилограмма тяжелее своего оппонента, имеет за плечами 58 поединков, из которых одержал победу в 50 (44 нокаутом), и 6 поражений. На счету Пола 11 боев, в которых он одержал 10 побед (7 нокаутом) и потерпел одно поражение.

Поединок проходил в формате восьми раундов по две минуты.

Ранее сообщалось, что во время прямой трансляции боя, вернее, перед схваткой, телекамера канала Netflix выхватила обнаженные ягодицы 58-летнего Тайсона, показав их всему миру.