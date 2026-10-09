Дикиджи установил личный рекорд на «Мемориале Дениса Тена» в Алма-Ате

Результат фигуриста Дикиджи в Алма-Ате вошел в топ-6 личных рекордов в истории

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

В Алма-Ате на челленджере «Мемориал Дениса Тена» спортсмены представили свои короткие программы в мужском одиночном катании. Тройку лидеров ожидаемо составили российские фигуристы — Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин и Петр Гуменник.

Невероятно высокие баллы получил Дикиджи — 107,31. Это не только его личный рекорд, но и шестой результат в списке персональных рекордов в короткой программе за всю историю фигурного катания после перехода на новую систему судейства в 2004 году.

Выше личные рекорды у Нэтана Чена (113,97), Юдзуру Ханю (111,82), Ильи Малинина (111,29), Шомы Уно (109,63) и Юмы Кагиямы (108,77). То есть никогда еще ранее российский фигурист не получал такие баллы за короткую программу.

Второе место занимает Глеб Лутфуллин (95,79), на третьей позиции сорвавший каскад Петр Гуменник (80,63).

Ранее короткую программу на турнире в Алма-Ате представили женщины. В этой дисциплине захватила лидерство россиянка Александра Игнатова (Трусова).

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