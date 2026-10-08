Трусова покоряет Алма-Ату: уверенное лидерство на «Мемориале Дениса Тена»

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) лидирует после короткой программы на челленджере «Мемориал Дениса Тена» в Алма-Ате.

«Русская ракета» безупречно исполнила программу и получила высокие баллы — 77,39. Это второе выступление серебряного призера Олимпийских игр 2022 года, ранее Трусова стала второй на Kinoshita Group Cup, уступив лишь чемпионке мира среди юниорок Мао Шимаде.

Второе место занимает спортсменка из Южной Кореи Ким Ю Чжэ (75,99), на третьей позиции представляющая Казахстан экс-россиянка Софья Самоделкина (69,45). Представительницы России Дина Хуснутдинова и Мария Захарова допустили в своих выступлениях ошибки и занимают пятое и восьмое места, 63,09 и 58,63 балла соответственно.

Ранее в Алма-Ате представили свои короткие программы юниоры и юниорки в одиночном катании. В обоих видах лидируют россияне Арсений Федотов и Виктория Стрельцова.