Огненное армейское дерби: ЦСКА и СКА забросили 11 шайб в матче КХЛ

В составе ЦСКА хет-трик оформил Павел Карнаухов, дубль — Николай Коваленко, а автором победной шайбы стал Дмитрий Бучельников. У питерцев две шайбы на счету Василия Атанасова, по разу отличились Рокко Гримальди, Никита Дишковский, Владислав Романов, причем трое последних забросили свои первые шайбы в сезоне.

В начале третьего периода ЦСКА добился преимущества в три шайбы (6:3), но команда Игоря Ларионова не опустила руки и быстро отыграла два гола, обеспечив острую концовку.

«Мы не хотим закрываться, «сушить» игру, потому что болельщики приходят и хотят получить хороший хоккей. Они его получили. Мы же хотим не помогать сопернику побеждать и не помогать ему создавать моменты у своих ворот. Есть потенциал, чтобы это подтянуть», — объяснил обилие голов в матче главный тренер СКА Игорь Ларионов.

ЦСКА занимает второе место в Западной конференции с 14 очками после 10 игр, СКА — на третьей позиции с таким же количеством баллов, но после 9 матчей.

Ранее в КХЛ «Амур» прервал победную серию «Нефтехимика».