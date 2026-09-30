Огненное армейское дерби: ЦСКА и СКА забросили 11 шайб в матче КХЛ
ЦСКА и СКА забросили 11 шайб в армейском дерби в КХЛ
Фото: [ПХК ЦСКА]
ЦСКА и СКА устроили яркий перфоманс в очередном матче Континентальной хоккейной лиги с 11 заброшенными шайбами. Сильнее оказались столичные армейцы — 6:5.
В составе ЦСКА хет-трик оформил Павел Карнаухов, дубль — Николай Коваленко, а автором победной шайбы стал Дмитрий Бучельников. У питерцев две шайбы на счету Василия Атанасова, по разу отличились Рокко Гримальди, Никита Дишковский, Владислав Романов, причем трое последних забросили свои первые шайбы в сезоне.
В начале третьего периода ЦСКА добился преимущества в три шайбы (6:3), но команда Игоря Ларионова не опустила руки и быстро отыграла два гола, обеспечив острую концовку.
«Мы не хотим закрываться, «сушить» игру, потому что болельщики приходят и хотят получить хороший хоккей. Они его получили. Мы же хотим не помогать сопернику побеждать и не помогать ему создавать моменты у своих ворот. Есть потенциал, чтобы это подтянуть», — объяснил обилие голов в матче главный тренер СКА Игорь Ларионов.
ЦСКА занимает второе место в Западной конференции с 14 очками после 10 игр, СКА — на третьей позиции с таким же количеством баллов, но после 9 матчей.
Ранее в КХЛ «Амур» прервал победную серию «Нефтехимика».