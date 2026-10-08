Российские юниорки бьются друг с другом за победу на турнире в Алма-Ате

На челленджере «Мемориал Дениса Тена», который проходит в Алма-Ате, свою короткую программу представили фигуристки-юниорки.

Виктория Стрельцова из школы Этери Тутберидзе дебютировала на международных соревнованиях с программой на вариации русской народной песни «Во поле береза стояла» и получила высшую оценку — 78,38 балла.

Вторую позицию занимает еще одна ученица Тутберидзе, Алена Принева, получившая 73,82 балла. Четвертой идет Алиса Заикина (69,33), она совсем немного уступает кореянке Чжу Хе Вон (69,65).

Ранее на «Мемориале Дениса Тена» выступили юниоры. Весь пьедестал после короткой программы занимают россияне — Арсений Федотов, Александр Чмиль, Глеб Ковтун.