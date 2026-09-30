Российские фигуристки провели тренировку перед турниром Trialeti Trophy в Батуми

Петросян сделала прогон короткой программы. Во время него фигуристка упала с тройного флипа, но затем уже вне прогона чисто исполнила каскад тройной флип — тройной тулуп.

Фролова отрепетировала произвольную программу. Прыгнула тройной риттбергер, тройной лутц — тройной тулуп, сделала бабочку на флипе, а затем исполнила каскад тройной флип — двойной аксель — двойной аксель.

На турнире в Батуми у России будет весьма широкое представительство, помимо двух женщин-одиночниц. В мужском одиночном катании выступят Матвей Ветлугин и Николай Угожаев, в спортивных парах будут соревноваться Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев. Также в Грузию отправились три танцевальных дуэта — Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов.